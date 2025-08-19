Pallanuoto femminile, ecco il calendario

La stagione regolare scatterà il 4 ottobre per chiudersi, dopo 18 giornate, il 9 maggio. La formula dei play-off dovrebbe essere confermata: le prime sei accederanno agli spareggi per lo scudetto con le prime due classificate direttamente in semifinale in attesa delle avversarie. Stesso dicasi per i play-out: nessuna retrocessione diretta ma sfide al meglio dei tre incontri tra le ultime quattro, ossia la settima contro la decima e l’ottava contro la nona.

Ed è caccia alle rossazzurre allenate da Martina Miceli che punteranno a rimanere sul trono d’Italia cercando lo scudetto numero 26 mentre per la Brizz, alla quarta esperienza consecutiva in Serie A1, c’è la sfida europea della Conference Cup come novità assoluta e l’obiettivo della salvezza.

L'Ekipe Orizzonte giocherà alla seconda giornata in trasferta a Rapallo, quindi subito un impegno probante per le rossazzure, mentre la Brizz Nuoto riceve la Locatelli Genova, ritornata nell'olimpo della pallanuoto femminile dopo una stagione di purgatorio in A2.

Per la terza giornata l'Ekipe riceve la Plebiscito Padova mentre la Brizz Nuoto farà visita al Bogliasco. Derby siciliano fissato per il 25 ottobre quando alla Scuderi la Brizz riceverà l'Ekipe. Il ritorno a Nesima per il 15 febbraio. Big match alla quinta: l'Ekipe riceve la Sis Roma l'1 novembre mentre la Brizz va a Cosenza a sfidare il sette allenato dal palermitano Gaetano Occhione.

Alla sesta giornata, trasferta a Genova per l'Ekipe Orizzonte mentre la Brizz Riceve il Civitavecchia. Nel turno successivo incrocio Sicilia-Liguria con l'Ekipe in casa per ricevere il Bogliasco e la Brizz ospite del Rapallo. Ottavo turno con le campionesse d'Italia in casa con Trieste e la Brizz tra le mura amiche con il Plebiscito Padova. Giro di boa il 6 dicembre con l'Ekipe Orizzonte a render visita al Cosenza e la Brizz Nuoto che sarà ospite del Trieste. Al termine del girone di andata le prime sei si qualificheranno per la Final Six di Coppa Italia. Sarà lunga la pausa per i campionati Europei che si svolgeranno dalla prima metà di gennaio.

Il calendario

Prima giornata (andata 4 ottobre, ritorno 11 febbraio 20226)

Ekipe Orizzonte-Nautilus Civitavecchia

Sis Roma-Brizz Nuoto

Seconda giornata (andata 11 ottobre, ritorno 14 febbraio)

Rapallo-Ekipe Orizzonte

Brizz Nuoto-Locatelli Genova

Terza giornata (andata 18 ottobre, ritorno 21 febbraio)

Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Bogliasco-Brizz Nuoto

Quarta giornata (andata 25 ottobre, ritorno 15 febbraio)

Brizz Nuoto-Ekipe Orizzonte

Quinta giornata (andata 1 novembre, ritorno 14 marzo)

Ekipe Orizzonte-Sis Roma

Cosenza-Brizz Nuoto

Sesta giornata (andata 8 novembre, ritorno 28 marzo)

Brizz Nuoto-Nautilus Civitavecchia

Locatelli Genova-Ekipe Orizzonte

Settima giornata (andata 15 novembre, ritorno 29 aprile)

Ekipe Orizzonte-Bogliasco

Rapallo-Brizz Nuoto

Ottava giornata (andata 29 novembre, ritorno 2 maggio)

Ekipe Orizzonte-Trieste

Brizz Nuoto-Plebiscito Padova

Nona giornata (andata 6 dicembre, ritorno 9 maggio)

Cosenza-Ekipe Orizzonte

Trieste-Brizz Nuoto.