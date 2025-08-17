Carlentini, il premio Leone d’Argento dedicato a Pippo Baudo

La XX edizione del premio nazionale Leone d’Argento sarà dedicata a Pippo Baudo, il grande conduttore morto sabato (16 agosto 2025). Lo hanno reso noto i presidenti della Pro Loco Ets di Carlentini e dell’associazione La Meta di Carlentini, rispettivamente Amedeo Seguenzia e Maurizio Di Salvo, promotori e organizzatori del Leone d’Argento, che quest’anno si svolgerà sabato 13 settembre 2025, alle 20, in piazza Diaz a Carlentini.

Il premio dedicato con un’edizione speciale a Pippo Baudo sarà presentato da Salvo La Rosa. Nel 1997, nella tredicesima edizione del premio, Pippo Baudo ricevette il premio alla sicilianità Francesco Favara Adorni dalle mani dall’allora sindaco Sergio Monaco. Nel 2001, invece, fu lui stesso a presentare la 12ª edizione, nella bellissima location del parco archeologico Leontinoi.

«Ricordiamo e portiamo nel cuore quei momenti unici - ha detto il presidente della Pro Loco Amedeo Seguenzia – con la presenza del grande Pippo, il quale ha donato all’associazione l’incoraggiamento di andare avanti portando in alto i valori di una terra bellissima. Ricordiamo ancora la bellissima serata al parco archeologico dove presentò la 12 edizione. Due momenti che resteranno nella storia della nostra città».