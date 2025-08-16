Palermo, i convocati per la sfida contro la Cremonese: out Gomes per un affaticamento

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la gara di oggi contro la Cremonese, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico rosanero potrà contare su 22 calciatori, con l’assenza pesante di Claudio Gomes, fermato da un affaticamento muscolare accusato durante gli ultimi allenamenti.

I convocati

Bardi (22), Avena (18)

Augello (3), Bani (13), Nicolosi (15), Diakité (23), Pierozzi (27), Peda (29), Ceccaroni (32)

Palumbo (5), Segre (8), Ranocchia (10), Blin (28), Cutrona (63), Brutto (86)

Brunori (9), Gyasi (11), Pohjanpalo (20), Le Douaron (21), Corona (31), Di Bartolo (77), Squillacioti (80)

Per i rosanero si tratta di un banco di prova importante, con l’obiettivo di superare il turno e accedere ai sedicesimi, dove affronteranno la vincente tra Udinese e Carrarese. La sfida con la Cremonese sarà l’occasione per vedere all’opera anche alcuni dei nuovi innesti della rosa, oltre al capitano Matteo Brunori, chiamato a guidare l’attacco.

Fischio d’inizio oggi alle 21.15, allo stadio “Zini” di Cremona.