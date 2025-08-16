Palermo, i convocati per la sfida contro la Cremonese: out Gomes per un affaticamento

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la gara di oggi contro la Cremonese, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico rosanero potrà contare su 22 calciatori, con l’assenza pesante di Claudio Gomes, fermato da un affaticamento muscolare accusato durante gli ultimi allenamenti.
I convocati
- Bardi (22), Avena (18)
- Augello (3), Bani (13), Nicolosi (15), Diakité (23), Pierozzi (27), Peda (29), Ceccaroni (32)
- Palumbo (5), Segre (8), Ranocchia (10), Blin (28), Cutrona (63), Brutto (86)
- Brunori (9), Gyasi (11), Pohjanpalo (20), Le Douaron (21), Corona (31), Di Bartolo (77), Squillacioti (80)
Per i rosanero si tratta di un banco di prova importante, con l’obiettivo di superare il turno e accedere ai sedicesimi, dove affronteranno la vincente tra Udinese e Carrarese. La sfida con la Cremonese sarà l’occasione per vedere all’opera anche alcuni dei nuovi innesti della rosa, oltre al capitano Matteo Brunori, chiamato a guidare l’attacco.
Fischio d’inizio oggi alle 21.15, allo stadio “Zini” di Cremona.
