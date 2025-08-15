È morta Clara Rametta, sindaco di Malfa e imprenditrice

È morta Clara Rametta, il sindaco di Malfa. Aveva 75 anni. Il piccolo Comune era divenuto green per i tanti progetti concretizzati dall'imprenditrice. Non ultimo il completamento del porticciolo di Punta Galera.

Nonostante le condizioni di salute, era stata sempre alla guida del Comune e per la forza e il coraggio con cui ha affrontato la malattia sembrava quasi che la “battaglia” l’avesse vinta.

Il ricordo del segretario generale del Comune di Lipari Antonio Le Donne con origini salinare: «Un’altra notizia triste - dice - è morta Clara Rametta, grande sindaco di Malfa, storica imprenditrice, donna forte e volitiva. Dopo Barbara Venturini Vergnano, un’altra donna speciale che se ne è andata. Estate 2025 dolorosissima per la comunità salinara ed eoliana>».