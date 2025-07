Germania, un treno deraglia a causa di una tempesta: ci sono dei morti

Diverse persone sono morte in un incidente ferroviario in Germania, nel sud-est del Baden-Württemberg: lo riporta l’agenzia di stampa tedesca (Dpa), citando fonti di sicurezza. Numerose altre persone sono rimaste ferite. Il treno regionale è deragliato nei pressi di Riedlingen, a seguito di una tempesta.

Il treno è un Regional Express della Deutsche Bahn e, secondo le informazioni raccolte dallo Spiegel, era in viaggio fra Sigmaringen a Ulma ed è deragliato sulla linea a binario unico nei pressi di Zwiefaltendorf intorno alle 18:10. Secondo i primi accertamenti della polizia federale, a bordo c'erano circa 100 persone. Almeno due vagoni ferroviari sono deragliati, ma, a parte che c'era appena stato un violento temporale, non si conoscono ancora le cause dell’incidente.

Le riprese video del luogo dell’incidente mostrano vigili del fuoco e personale di soccorso al lavoro sui vagoni deragliati per raggiungere i passeggeri. Si sentono anche forti grida. Il filmato mostra diversi vagoni deragliati, almeno uno dei quali è inclinato su un lato. Sul luogo dell’incidente si vedono anche alberi caduti. La linea ferroviaria è chiusa.