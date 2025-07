I dazi all'Ue, danni economici stimati per oltre 12 miliardi di euro

Nel caso i dazi imposti dall’Amministrazione Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi, costerebbero al nostro Paese 3,5 miliardi di euro circa di mancate esportazioni. Se, invece, dovessero essere innalzati al 20 per cento, il danno economico ammonterebbe fino a 12 miliardi di euro. Sono stime della Cgia di Mestre in base ad elaborazioni Ocse. Secondo la Cgia, potrebbero verificarsi delle situazioni molto più gravi di quelle appena descritte, se le politiche protezionistiche di Trump dovessero provocare una forte svalutazione del dollaro, innescare delle contromisure in grado di provocare una caduta della domanda globale e dei mercati finanziari.

Il Paese a stelle e strisce rappresenta il secondo mercato di sbocco per le esportazioni italiane, con un valore annuale che nel 2024 ha toccato i 64,7 miliardi di euro, pari al 9 per cento circa dell’intero export nazionale. In particolare, le categorie merceologiche maggiormente esportate negli USA includono i prodotti chimici/farmaceutici, gli autoveicoli, le navi/imbarcazioni e le macchine di impiego generale. Tali voci incidono per oltre il 40 per cento delle vendite totali nel mercato statunitense. Il numero degli operatori commerciali italiani attivi negli Stati Uniti è relativamente contenuto, ammontando a poco meno di 44mila unità; a questo dato si devono aggiungere le imprese dell’indotto non contabilizzate nelle statistiche Istat.