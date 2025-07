Wimbledon, impresa Cobolli: elimina Cilic e vola ai quarti contro Djokovic

Flavio Cobolli per la prima volta in carriera ai quarti di finale di Wimbledon. Prosegue il cammino da favola del romano, che entra nei migliori 8 del torneo perdendo un solo set. Dopo i successi con Zhukayev, Pinnington Jones e Mensik, Cobolli ha avuto la meglio di Marin Cilic, 36enne croato n.83 del mondo per 6-4 6-4 6-7 7-6. Aspetta il vincitore del match tra Novak Djokovic e Alex de Minaur.

Per il 23enne tennista romano, numero 22 del ranking mondiale e 22esima testa di serie, un successo meritato e di prestigio contro il croato Marin Cilic che, malgrado oggi sia sceso al n.83 della classifica Atp, è stato campione allo Us Open 2014 (uno dei pochi a interrompere il dominio dei Big Four) e finalista a Wimbledon nel 2017 e all’Australian Open 2018. Flavio Cobolli diventa così l’ottavo italiano nella storia a raggiungere i quarti di finale del singolare maschile a Wimbledon dopo Uberto de Morpurgo (1928), Nicola Pietrangeli (1955 e 1960), Adriano Panatta (1979), Davide Sanguinetti (1998), Matteo Berrettini (2021), Jannik Sinner (2022, 2023 e 2024) e Lorenzo Musetti (2024).