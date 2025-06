In pensione la prof del teatro a scuola

Con lo spettacolo E io che c’entro? Storia di Ifigenia si è chiusa la carriera scolastica di Marina Buttari, docente di latino e greco al liceo classico Vittorio Emanuele III. Quarant’anni di insegnamento, 33 dei quali nell’istituto di via Simone di Bologna, tra i più antichi d’Italia. Classe ’61, la professoressa Buttari lascia un’impronta profonda: ha saputo innovare la didattica, portando i ragazzi ad amare i classici, non solo studiandoli ma anche interpretandoli a teatro. Un approccio che ha lasciato il segno e che ha visto nascere talenti come Giulia Tarantino e Andrea Lo Piccolo. «Mi mancheranno la scuola e i miei alunni - racconta -. Un professore, dice Seneca, impara insegnando». Alcuni ex studenti l’hanno già voluta come testimone di nozze, madrina di cresime o battesimi.

Dopo gli inizi al Maria Adelaide, e gli anni a Cefalù e Monreale, nel 1992 la svolta al Vittorio Emanuele. La grande intuizione nel 2012: una classe in difficoltà, l’idea di lavorare sullo Pseudolus di Plauto, e un gruppo di studenti che decide di metterlo in scena con costumi cuciti dalle mamme. Da lì nasce un laboratorio teatrale portato avanti con la collega Antonella Sorci, in pensione dal 2022. Medea, Lisistrata, Alcesti, Elettra: i classici diventano spettacolo e strumento educativo. «Il teatro è stato inclusione, crescita, amicizia. Un serbatoio di emozioni senza fine». Quella di Marina Buttari è una passione per il latino e greco nata tra i banchi di scuola, al Garibaldi, col professore Antonino Grillone. Nel suo laboratorio teatrale è stata supportata dai dirigenti scolastici che si sono avvicendati negli anni: Luigi Affronti, Rita Coscarella, Leonardo Massimo, Mariangela Aiello. «I ragazzi, appassionandosi ai contenuti - spiega -, sono riusciti a comprendere appieno anche la grammatica».