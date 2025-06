Palermo, i milioni per Borgo Nuovo: sopralluoghi e via ai lavori

Intanto però i carabinieri continuano i controlli nella zona: 26 le denunce e decine di sanzioni per circa 60 mila euro. I militari di San Lorenzo, con la compagnia di intervento operativo del 12° reggimento Sicilia, cinofili, Nas e ispettorato del lavoro, hanno segnalato in Procura i furti di energia elettrica e le occupazioni abusive. Altre denunce per banconote false, guida senza patente e spaccio di sostanze stupefacenti. Ispezionate due attività commerciali, contestati i mancati aggiornamenti della registrazione sanitaria e la comunicazione della variazione dei locali di deposito e vendita di prodotti e ora rischiano la chiusura.

Con la pioggia di milioni (25 da Roma più circa 17,5 dal Comune, per un totale di quasi 43) saranno rimessi a nuovo giardini al momento sepolti da erbacce e dove mancano panchine e luce, sistemate scuole ed è previsto pure un campo di calcio a 11. La chiesa di San Paolo Apostolo resta l’epicentro del terremotato Borgo Nuovo. Quando saranno rimossi la muffa e i resti di intonaco crollati, potrà accogliere al meglio i residenti in preghiera nella parrocchia di Padre Garau. La vivibilità, con i cattivi odori che aleggiano a finestre aperte dalla vicina discarica di Bellolampo, le buche in strada e i marciapiedi dissestati, è ad indice molto basso.

Il Comune, grazie al governo nazionale, che ha dato soldi ma anche poteri speciali per spenderli bypassando le procedure burocratiche, provvederà inderogabilmente entro dicembre 2027 a sistemare quello che non va. Gli edifici sono in buona salute, non ci sono costruzioni abusive ma il degrado ha quasi letteralmente distrutto tutte le potenziali carte per fare uscire il quartiere dall’isolamento. Un concetto caro a monsignor Corrado Lorefice, che in quella occasione aveva incalzato la politica a fare di più: «Bisogna dare risposte a chi qui vive il proprio travaglio e spera - aveva detto l’arcivescovo -. Se la gente non ha una casa, se non ha il lavoro, se non c’è il pane essenziale, allora il rischio che ci si rivolga alla mafia per avere il necessario resta altissimo».

A proposito di periferie interviene Vincenzo Figuccia: «Ringrazio sindaco e amministrazione - dice il deputato regionale - per avere voluto investire in sicurezza. Avevamo sollecitato le necessità di chi abita a Tommaso Natale, Oreto-Guadagna, Brancaccio, Ciaculli e Borgo Nuovo. Accolte le nostre istanze in merito ai lavori previsti dal cosiddetto “Terzo contratto attuativo”».