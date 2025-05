Strage di Monreale, i familiari delle vittime alla Camera, Mulè: «Fare riflessione importante sui giovani»

«Ho ricevuto alla Camera i parenti di Andrea Massimo e Salvo, tre ragazzi che sono stati uccisi a Monreale, deliberatamente e senza motivo, al termine di un diverbio. La particolarità di questa strage risiede nell’indifferenza, nel fatto che chi abita in certi quartieri consideri normale reagire in maniera brutale ad una lite».

Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervenendo a Tagadà. «I parenti dei ragazzi - ha proseguito - mi hanno mostrato gli screenshot di messaggi ricevuti sui social carichi di odio nei loro confronti. Messaggi che auguravano addirittura loro la morte. Qui c'è un problema molto serio, che sottovalutiamo. Ci sono tanti giovani che stiamo perdendo. Giovani che vivono in microcosmi che non siamo capaci di intercettare. I parenti di questi ragazzi mi hanno chiesto aiuto, perché non possono e non vogliono vivere di odio, ma nemmeno con la paura di uscire da Monreale. Dobbiamo fare una riflessione importante, che parta dalla famiglia, per arrivare poi alla scuola e al lavoro», ha concluso.