È morto lo storico fotoreporter Gabriele Milani

Gabriele Milani, uno dei più celebri fotoreporter italiani a cavallo degli anni 60 e 70, è morto oggi in ospedale a Pavia, a 93 anni. Da anni risiedeva a Graffignana (Lodi), dove era andato ad abitare dopo la pensione.

Tra i suoi scatti più noti, quelli dell’esordio nella fotografia di cronaca nel 1956 in occasione del sequestro di oltre 90 bambini nella scuola elementare di Terrazzano di Rho, quando fu l’unico a immortalare i fratelli banditi con la pistola in pugno che tenevano in ostaggio bambini e insegnanti.

Dagli anni Sessanta lavorò al Corriere della Sera e quindi lavorò anche per la Domenica del Corriere, realizzando esclusive come servizi sul bandito sardo Graziano Mesina che raggiunse e fotografò in latitanza nel 1967 per stare insieme per un periodo e capire bene chi fosse e venendo, poi, anche dato per disperso in Africa durante un reportage di guerra, salvo poi riapparire sano e salvo e con decine di rullini pieni di immagini uniche. Una decina di anni fa donò il suo archivio personale al Comune di Graffignana chiedendo che venisse inventariato e valorizzato «Cosa che dovremo fare - assicura il sindaco Giovanni Scietti -. Il Comune di collina l’aveva insignito dell’onorificenza cittadina, il grappolino d’oro.