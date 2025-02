In preghiera per il Pontefice, Cattedrale di Palermo gremita di fedeli

Le condizioni di Papa Francesco restano critiche ma stabili. Il Pontefice continua a essere monitorato costantemente dal personale medico del Policlinico Gemelli, dove è ricoverato. Questa sera sono stati eseguiti nuovi esami clinici per valutare l'evoluzione del quadro generale e stabilire eventuali ulteriori interventi terapeutici. Nel frattempo, la comunità cattolica si stringe attorno al Papa in un abbraccio di fede e speranza.

A Palermo, la cattedrale era gremita di fedeli, radunati per un momento di adorazione eucaristica. In centinaia hanno pregato per la salute di Francesco. L'iniziativa, promossa dall'arcivescovo Corrado Lorefice, ha visto una partecipazione straordinaria di laici, associazioni e movimenti ecclesiali che hanno risposto con grande fervore all'invito del loro pastore.

Durante la celebrazione, l'arcivescovo Lorefice ha pronunciato parole di riflessione sulla fragilità umana e sulla forza della Chiesa: «La debolezza e la grazia: la Chiesa è una casa costruita sulla roccia. Eppure poggia sulla fragilità degli uomini. Abbiamo bisogno di Pietro. Ieri come oggi. Abbiamo bisogno di Francesco Pietro, come abbiamo avuto bisogno di Simon Pietro. La sua attuale fragilità, sia per noi certezza che su di lui, pietra, Dio continuerà a edificare la Chiesa e che le potenze degli inferi non preverranno su di essa. Ti ringraziamo, Signore, perché anche dal letto della sua malattia, stai confermando Papa Francesco nel suo nome, nel suo essere il suo nome: "Tu sei Pietro", roccia. Grazie Francesco Pietro, perché anche dal 10° piano del Gemelli continui ad annunziare alla tua Chiesa e al mondo intero: "Spes non confundit"».