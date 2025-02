Eolie, avvistate una ventina di stenelle striate

Si susseguono gli avvistamenti nel mare delle Eolie. L’ultimo in ordine di tempo: una ventina di stenelle striate. Gli esemplari sono stati notati durante una perlustrazione in barca dal team di «Filicudi Wildlife Conservation» diretto da Monica Blasi.

«Abbiamo avvistato – racconta la biologa marina romana - un gruppo di circa 20 stenelle striate, tra cui diversi giovani e mamme con i loro piccoli. Alcuni individui hanno fatto bowriding a prua dell'imbarcazione per lungo tempo, dopodiché abbiamo spento il motore e monitorato il comportamento acustico, tra click e fischi, dell'intero gruppo intento a cacciare potenziali prede».

«Ricordiamoci – puntualizza la fondatrice dell’ospedale per tartarughe, delfini e capodogli nell’isola di Filicudi - che sono spesso i motivi ecologici che spingono i delfini a giocare a prua della nostra barca (rimozione parassiti, competizione, risparmio energetico durante uno spostamento, ecc.), e non tanto la socializzazione con l'uomo, in quanto i delfini sono animali selvatici con comportamenti molto diversi da quelli che si osservano nei delfinari dove sono costretti a spettacoli per il nostro divertimento».