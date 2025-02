È morto Giovanni Scambia, luminare dei tumori ginecologici

Per il professor Giovanni Scambia non c'erano orari, sabati o domeniche. Il suo cellulare era costantemente acceso e rispondeva sempre: ai pazienti, per una richiesta di aiuto, ai giornalisti, per un chiarimento o un commento. Instancabile, lo si vedeva arrivare ai congressi internazionali di oncologia per tenere una relazione e ripartire nell’arco di poche ore, perché a Roma la sala operatoria lo attendeva, insieme alle sue tante pazienti. Sempre gentile e con la convinzione che la ricerca fosse l’unica vera strada per dare nuove concrete speranze a tanti malati oncologici.

Ed il suo Policlinico, il Gemelli, lo ricorda come un «grande medico, un bravissimo docente, uno scienziato di classe mondiale, un amico attento con cui confrontarsi ogni giorno». Ma anche come «un medico visionario e al contempo concreto, amato da tutte le sue pazienti malate di tumore cui ha sempre offerto il meglio delle terapie disponibili e una grande umanità». Ha formato generazioni di ginecologhe e ginecologi che hanno raggiunto importanti posizioni nella disciplina e ha creato, sottolinea il Policlinico, uno dei centri di assoluta eccellenza nella ginecologia, portandolo al quarto posto al mondo nel ranking 2025 dei World’s Best Specialized Hospital. Un innovatore nella ricerca, autore di oltre 1100 pubblicazioni. Il suo nome è stato associato anche alla vicenda della principessa Kate Middleton.

A ricordarlo sono anche le sue pazienti, e Sara è una delle più giovani: ha 15 anni. Scambia l’ha operata e visitata solo poche settimane fa. «Mi ha sempre tranquillizzata, rassicurata. Ha operato anche mia madre - racconta - ed io sapevo che era un grande chirurgo. Non mi ha mai trasmesso alcuna ansia e questo per me è stato importantissimo. Oggi sono davvero triste».

Era pronto a «scendere di nuovo in campo» il 24 febbraio, per il tradizionale evento di raccolta fondi «Note di luce, quando la musica illumina» da lui ideato per supportare le attività cliniche e di ricerca della Ginecologia Oncologica del Gemelli. «Quando ho iniziato il mio percorso per diventare ginecologo oncologo non avrei mai pensato di poter dire a una donna in età fertile con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino, o che l’intelligenza artificiale potesse essere di aiuto a fornire modelli predittivi di risposte alle cure. Eppure, oggi è così!», diceva, pochi mesi fa, nel docufilm «Le radici del domani», racconto dei 60 anni di storia della Ginecologia e Ostetricia dell’Università Cattolica a Roma. Un messaggio di speranza che Giovanni Scambia lascia all’intera comunità scientifica.