Mafia, il ritorno degli «scappati»: otto i condannati, un ex sindaco di Torretta tra i sei assolti

La prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha assolto uno dei nove imputati condannati in primo grado nel processo sulla mafia di Torretta (Palermo) e del rione Passo di Rigano del capoluogo siciliano. Scagionato così Calogero Badalamenti, che davanti al Gup, il 14 marzo 2023, aveva avuto sette anni: lo difendono gli avvocati Edi Gioè e Angelo Barone. Per il resto il collegio presieduto da Giancarla Claudia Infantino, a latere Mario Conte e Luisa Anna Cattina, ha confermato - con lievi modifiche - la decisione del giudice del tribunale, respingendo anche l’appello della procura e della Procura generale.

Nel complesso sono stati otto i condannati e sei gli assolti: tra questi ultimi anche l’ex sindaco di Torretta, Salvatore Gambino, accusato di associazione mafiosa e voto di scambio.

Le altre assoluzioni, oltre a Badalamenti, riguardano Filippo Gambino, Calogero Zito, Natale Puglisi classe '59 e il cugino omonimo, classe '66. Per quel che riguarda le condanne, solo Calogero Caruso e Giovanni Angelo Mannino, difesi dagli avvocati Ninni Reina e Giovanni Mannino, hanno avuto la continuazione con altri reati per cui erano già stati condannati. Il primo ha avuto complessivamente 13 anni e 4 mesi, di cui 9 anni e 4 mesi per questo procedimento; il secondo invece ha avuto in questo processo 5 anni, contro i 10 che erano stati dati in primo grado e con la continuazione ha totalizzato 13 anni.