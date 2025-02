Il Papa rimuove il vescovo canadese accusato di abusi

Pur ricoverato al Policlinico Gemelli, papa Francesco continua a portare avanti i suoi compiti di governo della Chiesa. Il Pontefice ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Baie-Comeau, in Canada, presentata da monsignor Jean-Pierre Blais. Il Pontefice ha quindi nominato vescovo di Baie-Comeau padre Pierre Charland, finora ministro provinciale dei Francescani del Canada. Monsignor Blais, 75 anni, è menzionato nell’elenco degli aggressori sessuali depositato nell’ambito della class action contro l’arcidiocesi di Quebec.

Intanto per le condizioni di salute del «Santo Padre, l’Udienza Giubilare di sabato 22 febbraio è annullata». Lo comunica la Sala stampa vaticana, che aggiunge: «Per la celebrazione della Santa Messa in occasione del Giubileo dei Diaconi, in programma per domenica 23 febbraio, alle ore 9.00, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha delegato S.E. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo».

E’ trascorsa in modo tranquilla la quarta notte di papa Francesco al Policlinico Gemelli, dove il Pontefice si trova ricoverato per quella che è stata diagnosticata come una «infezione polimicrobica alle vie respiratorie», dopo il riacutizzarsi delle bronchite di cui soffriva già da diversi giorni.