Scorpione, i soldi ci sono ma attenzione a non fare troppe spese: l'oroscopo di domani, giovedì 6 febbraio

Oroscopo Barbanera di domani, giovedì 6 febbraio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Eccellente ripresa sia sul piano personale sia su quello professionale. Ideale per dare una festa, metterci in viaggio, essere al centro dell’attenzione. Ottimi risultati per chi di noi organizza meeting, convegni, eventi o si occupa di pubbliche relazioni.

Toro. 21/4 – 20/5

Momento sentimentale delicato, in cui dovremo agire allentando un po’ le briglie, senza esagerare quel tanto che basta a respirare meglio. Siamo soli? Il bisogno di cambiare condizione può portarci su una strada accidentata. Meglio riflettere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna e Venere ci favoriscono promuovendo incontri e progetti. Cogliamo l’occasione al volo, prepariamoci a conoscere facce e luoghi nuovi. Coro di lamenti in famiglia? Facciamo valere le nostre esigenze e non lasciamoci ingannare dalle lusinghe.

Cancro. 22/6 – 22/7 Nulla di nuovo sotto il cielo di Cupido, forse ci sentiremo un po’ annoiati, ma non cerchiamo diversivi a tutti i costi. Inclinazione all’interiorità. Una storia a distanza ci crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che si vede l’intensità del rapporto. Leone. 23/7 – 23/8 Desiderio di essere ammirati e corteggiati? Adoperiamo le capacità di seduzione: l’eleganza, la generosità, la classe innata. Con le buone maniere... Qualcuno tenta di ostacolarci, i rivali non mancano, ma all’attacco preferiamo l’ironia: è un’arma letale. Vergine. 24/8 – 22/9 Giornata incerta. Piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona, Cupido da... ammorbidire. Tenendo sotto costante controllo la salute, finiamo per farne una malattia. Cerchiamo di non esagerare. Bilancia. 23/9 – 22/10 Una configurazione briosa rende allegra e spensierato questo giovedì. Pace fatta con la dolce metà dopo un bisticcio. Una gita culturale. Nel cielo odierno, gli astri che affinano l’intuizione e la fantasia ci sollevano a due palmi da terra.