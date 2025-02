Cancro, intuizioni da mettere a segno con volontà e coraggio: l'oroscopo di oggi, sabato 1 febbraio

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il cielo favorisce i desideri ambiziosi, i nuovi inserimenti, gli avanzamenti di carriera e di prestigio. Sotto buoni auspici le nuove imprese. Clima di complicità nelle coppie collaudate, grazie all’armonia tra cuore e sensi. Chi è solo va a ruba.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una temporanea battuta d’arresto dovuta a qualche contrattempo. Grane e confusione ci suscitano inquietudini d’amore che anelano a trovare pace. Qualche conflitto di opinione da superare rispettando il diritto degli altri a pensare in modo diverso da noi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Pesci ci regala un sabato stimolante, ricco di propositi proficui. Coinvolgimento profondo con la dolce metà e tutte le persone care. Incontri con gli amici e notizie amorose intriganti, per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dovremmo ritagliarci dei momenti per rilassarci ed evitare di farci assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni affettive forse ancora non del tutto chiare.

Pesci. 20/2 – 20/3