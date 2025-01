Gaza, raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas: tregua da domenica

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 468. Dopo lunghissimi negoziati,Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi . Il primo ad annunciare l'intesa è stato il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth, rivendicandone il merito. La tregua inizierà domenica 19 gennaio. Non appena si è diffusa la notizia, migliaia di persone in tutta Gaza sono scese in piazza per celebrare l'accordo. Hamas: «Non perdoneremo». Tajani: «L'Italia è pronta all'invio di una forza modello Unifil a Gaza».