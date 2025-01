Il calciatore del Palermo Under 17 Adriano Puccio è stato convocato in Nazionale dal tecnico federale Massimiliano Favo. Il difensore classe 2008 sarà impegnato in una doppia amichevole contro la Spagna Under 17, in programma rispettivamente il 21 e il 23 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.