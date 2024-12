Tentarono di rubare l'arma a una guardia giurata di Catania, due arresti

In due si sarebbero avvicinati a Catania ad una guardia giurata che era in sella al suo scooter, l’avrebbero spinta fino a farla cadere e minacciandola di morte le avrebbero intimato di consegnare loro l’arma d’ordinanza.

La rapina fallì per l’intervento di una pattuglia della polizia, che costrinse i banditi ad una fuga. È quanto la Procura di Catania contesta a Carmelo Bonaccorso, di 33 anni e Santo Musumeci, di 28, che sono stati arrestati da agenti della Squadra mobile di Catania, che hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura custodiale del Gip di Catania, per tentata rapina aggravata dall’aver agito in più persone riunite.