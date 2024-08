La barca affondata, parlano i residenti testimoni: «Una giornata di vacanza in mare si è trasformata in tragedia»

Secondo alcuni testimoni l'imbarcazione quando si è scatenato il tornado era ancora in rada davanti al porto di Porticello. L’ancora era abbassata. Il nubifragio che si è abbattuto avrebbe spezzato l’imponente albero a vela. Questo avrebbe provocato uno sbilanciamento dell’imbarcazione che ha provocato il naufragio. I velieri in rada erano due. È stata propria l’altra imbarcazione a soccorrere la nave Bayesian.

«Quell'imbarcazione era tutta illuminata - dice un uomo a Porticello - Verso le 4.30 di mattina non c'era più. Una bella imbarcazione dove c'era stata una festa. Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L’imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l’ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti ad evitare l'affondamento».

(Foto da Facebook Baia Santa Nicolicchia)