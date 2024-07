Migranti, altre 59 persone sbarcate a Lampedusa con un barcone di 10 metri

Sono 59 i migranti, originari di Bangladesh, Ciad, Egitto e Pakistan, che sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che il barcone di 10 metri sul quale viaggiavano è stato agganciato da una motovedetta della guardia di finanza.

Prima di loro, sull’isola, erano giunti, dopo 4 sbarchi, 210 persone. Stamani all’hotspot di contrada Imbriacola c’erano 268 ospiti. Per 209, la prefettura di Agrigento ha già disposto il trasferimento: stanno per essere imbarcati sul traghetto di linea Paolo Veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle.