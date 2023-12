Gemelli, si aprono porte che credevate inaccessibili: l'oroscopo di domani, giovedì 7 dicembre

Oroscopo Barbanera di domani, giovedì 7 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un collega non è stato troppo gentile nei vostri confronti e ora pretendete delle scuse. L’opposizione lunare vi fa partire con il piede sbagliato! Prima di giudicare gli altri, pensate che forse anche il vostro atteggiamento non è stato dei migliori.

Toro. 21/4 – 20/5

Il da farsi non è poco, specie se avete tralasciato alcune faccende domestiche. In più l’energia non è infinita, quindi dovrete fare una scelta. L’attesa del corriere potrebbe protrarsi a lungo. Purtroppo, non potete far altro che avere pazienza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie al trigono lunare, la vostra visione delle cose risulta più chiara e nitida, e quindi anche scegliere diventa molto più facile e veloce. Un bel sorriso riesce a farvi aprire quelle porte che prima credevate inaccessibili. Credete in voi stessi!

Cancro. 22/6 – 22/7

Alcune questioni irrisolte potrebbero portarvi via tempo e denaro. Purtroppo la Luna in dissonanza con il vostro segno non vi aiuta affatto! Non fate vedere agli altri che siete contrariati, potete riuscire a dissimulare senza troppo sforzo.

Leone. 23/7 – 23/8

L’ariosa Luna in Bilancia vi favorisce nelle attività che riguardano comunicazione e passaggio di informazioni. In questi campi eccellerete. Con voi al comando, il vostro team prende velocità e sicurezza. Non è il momento di fare i timidi!

Vergine. 24/8 – 22/9

Non avendo ora la Luna alle calcagna, vi sentite più liberi, ma forse meno motivati nell’espletare servizi a destra e a manca. Un po’ di libertà! Fate ciò che ritenete giusto per voi e per il partner. Piuttosto che sulla quantità, puntate sulla qualità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna in casa vostra, in sestile con Marte, ma in quadratura con Mercurio, avete bisogno di usare la grinta per affrontare il caos. Prendete le cose di petto senza farvi intimidire. Un po’ di piglio autoritario ogni tanto ci vuole!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Concedetevi un piccolo momento di solitudine per riorganizzare le idee, se per adesso sono piuttosto confuse e campate in aria. Meglio poche ma buone. La riuscita di un progetto non dipende solo da voi: non dovete sentire tutto il peso della responsabilità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per merito dei buoni rapporti della Luna con Marte in congiunzione, potete sperare in un piccolo guadagno extra. Potrebbe farvi assai comodo. Non siete certo i tipi da sedersi sugli allori. Siete spronati ad andare alla conquista di nuovi spazi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potreste avere a che fare con la falsità di alcuni, a causa dei pessimi rapporti lunari con Mercurio. Evitate di farvi prendere in giro. Annuite di fronte a un discorso che vorrebbe mettervi in soggezione, ma alla fine fate come volete.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un amico vi presta un libro molto interessante. Approfittate della Luna in Bilancia per migliorare il vostro sapere. Novità da studiare con zelo. Le vostre idee sono brillanti. Provare a farle accettare dalla maggioranza però non è cosa facile.

Pesci. 20/2 – 20/3

Piuttosto che dover dimostrare la vostra bravura a un pubblico impersonale intorno a voi, pensate soltanto alla vostra intima gratificazione. Eliminate ciò che non vi serve più, sia in termini di cose sia di atteggiamenti negativi da cambiare.