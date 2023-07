Vergine, arrivano grandi novità: l'oroscopo della settimana

Super Luna in Acquario questa settimana, la Luna che riempirà il cielo e che darà modo ai dodici di riuscire a comprende aspirazioni, desideri e sogni, Buona settimana a tutto lo zodiaco!

Ariete: ottimo cielo per voi che state godendo del sostegno di un Giove e di un Sole generoso, calde iniziative ed abbondanza di occasioni, che vi pervadono nell' anima e riaccendono il senso positivista di cui siete fatti, si parla proprio di piccole fortune questa settimana che sembrerebbe avere per voi in serbo le occasioni giuste per farvi concretare un bellissimo affare e per rendervi sempre più competitivi nel lavoro e nel successo personale, ma anche di un gran bel viaggio da fare con estesa compagnia.

Toro: nonostante i problemi che non mancano ecco che la bella Venere vi rende decisamente audaci e capaci di compiere azioni che vanno al di là dei limiti imposti da una Venere che sarà ancora per lungo tempo nemica, ed eccovi invece puntare sul trigono di Marte con tutto l'ottimismo di un Giove generoso che non vi farà mancare la riuscita che anelate in alcuni tentativi pratici, non aspettatevi troppo a largo raggio, ma cercate di vincere quelle piccole battaglie che si avvicenderanno nel quotidiano rendendo tutto molto più leggero.

Gemelli: avete bisogno di distrarvi e di rendere tutto molto più leggero, magari creando un diversivo intellettuale che vi porti ad occupare l'attenzione ed i pensieri, sicuramente sarete attratti da persone nuove e curiosità che sembrano rapirvi, aperti al mondo ed alle sue novità trascorrerete una settimana ad osservare ed ascoltare amici ed affetti, siate disponibili con i figli e con i più piccoli, mentre in amore potrebbe succedere di tutto data la vostra contemporanea attitudine a notare i particolari interessanti di una persona nuova che vi incuriosisce non poco.

Cancro: irrefrenabili e vogliosi di esprimere tutto, di vedere brillare ciò che amate ed anche in taluni casi di difenderlo, adesso siete fortemente attratti dall'energia di Marte e Mercurio che vi rendono semplicemente fieri ed efficaci con le parole, che vi danno l'energia che vi serve per potere fare del vostro meglio ed intensificare la vostra realtà affettiva, a scanso di qualunque fraintendimento non avrete peli sulla lingua, e tutto andrà secondo l'ordine, anche Giove è dalla vostra ed anche i pianeti sembrano disporsi in maniera molto efficace, i pareri che non vi piacciono semplicemente vi limiterete ad obliarli.

Leone: emotivamente sembra un bel periodo ora che il Sole nei vostri gradi vi ricarica di energia, ma curiosi come non mai state tentando di conoscere qualcosa o qualcuno meglio, magari una situazione di lavoro che avevate trascurato, o una persona di cui non avete colto la portata, e curiosi come non mai vi porrete mille domande, forse un senso di stanchezza per le cose ferme e noiose che vi distrae da tutti, bene in amore, anche se avete bisogno di sondare il terreno costantemente, ed eccovi pronti di nuovo a maturare delle idee che vi faranno di nuovo decidere di prendere altre strade.

Vergine: accade qualcosa di importante per voi questa settimana, potreste infatti sentire il bisogno di ricalibrare interfaccia e affetti, contatti e relazioni, Marte sovrasta un po' la presenza di Mercurio, potentissimo nel vostro segno, quindi immaginate quanto è forte la motivazione del pianeta rosso nel farvi prendere in mano la situazione e preferire farvi agire d' istinto che non con la solita diplomazia che non vi serve, il cielo si scontra con Saturno che impedisce una serei di cose, ma voi avete le armi adatte a contrastarlo con un Marte ed un Mercurio così agguerriti, non sottovalutate che sentite un forte bisogno di condividere emozioni e pensieri, e solo chi è veramente dotato vi può capire fino in fondo in questo periodo.

Bilancia: nonostante ancora non siate pervenuti all'ordine e alla calma che volete, visto che c'è qualche imprevisto o difficoltà procedurale in qualcosa, eccovi però porvi il ragionevole dubbio che non sia il caso di deludere o evitare persone che credono molto in voi e che si stanno rivolgendo a voi in maniera diversa e attenta. Premiate quindi voi stessi e gli altri ponendovi nelle condizioni ideali quanto meno per farvi amare, ciò che nelle vostra elegante mente si agita ci sarà tempo per dipanarlo più in la quando avrete gli elementi che vi servono veramente e che vi rendono pienamente coscienti di cosa vi serve per essere felici. Intanto fatevi belli, quello vi riesce sempre benissimo.

Scorpione : ci pensa il vostro amico Marte a sciogliere i dubbi e a rendervi efficienti e capaci, l' influsso planetario che farà da mediatore a Giove in opposizione vi renderà felici e pieni di vita, il cielo si fa carico di speranza e vi butta nella mischia sociale dove questa settimana troverete terreno fertile e una buonissima collocazione di tante piccole coincidenze che vi faranno ricredere su quest'estate partita un po' male ma ottimizzata da pianeti a voi favorevoli, non crucciatevi neanche del fatto che il Sole ancora vi snobba, presto infatti troverete il modo di riuscire a risalire la china in maniera eccellente anche fisicamente, per rimettersi in forma è un ottimo periodo...

Sagittario: confusi per alcuni versi e mai troppo attenti alla valutazione globale delle cose eccovi alle prese con una Luna che vi ispirerà non poco e che vi farà venire voglia di essere più fluidi negli affetti e nelle dinamiche che sembrano farsi un po' più complesse ed impegnative, il vostro cielo vi farà sentire anche le passioni di Marte bruciare in maniera bramosa, e vi renderà permeabili a cose e parole gentili che vi attrarranno moltissimo, avete bisogno di dolcezza ed ascolto, cercate pure in persone nuove ciò che vi piace, senza trascurare di muoversi con una certa grazia e non con la solita istintualità che vi caratterizza...

Capricorno: servirà molto questa settimana fermarsi e prendersi quella pausa di distacco da cose e situazioni che vi ha letteralmente logorato, il cielo è dalla vostra parte e vi darà modo anche di scavare introspettivamente dentro di voi restituendovi la consapevolezza che qualcosa non vi è piaciuto nel vostro modus operandi, e che avete tutta l' intenzione di trasformare, il vostro cielo non sembra andare per il sottile ma del resto a voi piacciono le verità nude e crude, ed è così che vi servirà andare alla ricerca di qualche verità dentro di voi.

Acquario: la Luna brillerà nel vostro segno dando a tutto lo zodiaco ed in particolare a voi le suggestioni di tanti sogni e desideri possibili da concretizzare che vi serviranno a capire, cosa fare se non godere a piene mani di tutta la chiarezza lunare che vi inviterà ancora una volta a sorvolare su tutto e tutti, scegliendo chi può fare parte della vostra vita e chi no, il cielo sembra darvi suggestioni sempre maggiori per ciò che riguarda il lavoro dove vi dimostrerete brillanti efficienti e pieni di talento creativo in amore la vostra realtà è sempre legata all' unicità che siete e che cercate negli altri, ottimi gli incontri romantici con questa Luna meravigliosa.

Pesci: è una vera e propria sfida quella che vi lanciano Marte e Mercurio in opposizione che vi vogliono sempre più risoluti e decisi a rompere argini e limitazioni e a scontrarvi con chi ve li crea, il vostro cielo è decisamente più pieno e vi porta a pensare che siete veramente pronti a lasciare alcune annose situazioni per concedervi una vera libertà professionale ed affettiva che vi lascerà comporre la vostra vita in maniera molto concentrata e forte, e decisamente più aderente ai vostri veri desideri inconsci, è il momento giusto per dare spazio ai sogni che vogliono diventare a tutti i costi realtà!