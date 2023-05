Amministrative a Licata, corsa a quattro per una poltrona: ecco i candidati e le liste

Corsa a tre a Licata per le amministrative del 28 e 29 maggio. A contendersi la poltrona da sindaco, Angelo Iacona, consigliere comunale uscente (sostenuto da Democrazia Cristiana, Onda e aggiunto in coda anche dall’Udc), Angelo Balsamo, già sindaco della città nel 2013 (appoggiato dalle liste civiche Forza Licata, Noi, Insieme per Licata e Fratelli d’Italia). Infine, terzo candidato è l’archeologo Fabio Amato. Un nome voluto dal Movimento 5 stelle, insieme al Partito democratico e al movimento Sud chiama Nord.

Candidati al consiglio comunale

- Liste per Angelo Iacona

ONDA

Agosta Sonia, Arcieri Filippo, Aronica Sabina, Ballacchino Filippo, Balsamo Giuseppe, Candiano Concetta, Costa Angelo, De Caro Liborio, Del Negro Marilena, Denicolò Maria Croce, Di Franco Camilla, Di Paola Silvestro, Farruggio Martina, Galia Gaetano, Guttadauro Vincenzo, Incorvaia Francesco, La Cognata Alessandro, Malfitano Carmelo, Mantia Gianluca, Marrali Flavia, Pomilia Jessica, Ripellino Giuseppe, Vasile Gennina Magdalena, Serravalle Nikol.

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Giuseppe Peruga, Salvatore Posata, Giuseppe Infusino, Vincenza Genoese, Giuseppina La Cognata, Caterina Livrizzi, Teresa Stefania Galanti, Teresa Cusumano, Vincenza De Caro, Sharon Bennici, Gaetano Marasà, Concetta La Rocca, Floriana Cicatello, Francesca Demarco, Francesco Salviccio, Paolo Bonfiglio, Giuseppe Mulè, Francesco Repoli, Melania Maria Pia Cellura, Rosa Cassaro, Vincenzina Bonelli, Antonino Sica.

UDC

Violetta Callea, Giuseppe Bennici, Rosario Alessandrello, Gaia Cosentino, Antonino Blandino, Antonio Angelo Caico, Carmela Greco Polito, Vincenzo Saito, Stefania Licata, Massimiliano Oteri, Gaetana Marchese, Eduardo Magliarisi, Rosalia Proto, Vincenzo Savone, Jessica Fontana, Vincenzo Licata, Gaetano Lo Vullo, Maria Gastrucci, Gaetano Sacco, Angela Fiordaliso, Michelangelo Vinciguerra.

- Liste per Fabio Amato

Movimento 5 Stelle

Giuseppe Amato, Salvatore Ballacchino, Patrizia Caffarello, Lina Candiano, Giovanni Carlino, Elisa Cigna, Giuseppe Corbo, Erika Costanza, Angelo Cuttaia, Elio D’Orsi, Viviana Dainotto, Angelo De Marco, Saverio Iannello, Delia Incorvaia, Pasquale Leto, Pierangelo Malfitano, Giuseppe Patti, Sara Ripellino, Miriam Russello, Camillo Todaro, Giuseppa Letizia Trapani, Daniele Vecchio, Eusebio Vicari, Francesca Vitali.

Partito Democratico

Tiziana Alesci, Marco Antona, Angelo Cellura, Gaetano Costanzino, Maria D’Andrea, Angelo Di Falco, Enza Drago, Giovanna Farruggio, Paolo Iacopinelli, Antony Iannello, Angelo Incardona, Maria Liotta, Gianni Lombardi, Alina Marzullo, Donatella Meli, Alessia Peritore, Santo Peritore, Alfredo Quignones, Antonio Rinciani, Giuseppe Santamaria, Vincenzo Sica, Vitalba Sorriso, Calogero Vitali, Concetta Zirafi.

Restart

Alessia Agnino, Lorena Amoroso, Daniele Antona, Daniele Cammilleri, Rosaria Cantavenera, Daniele Consagra, Eliana Curella, Vincenzo Cuttitta, Carmelo Di Miceli, Carmela Galletto, Alessandro Gallì, Francesco Grillo, Giorgia Incorvaia, Maria Lombardo, Giuseppa Pisano, Tony Polito, Gianvito Rametta, Luca Scalisi, Gaetano Schembri, Dario Tardino, Giuseppe Tarlato Cipolla, Maria Timoneri, Sergio Vincenti, Vanessa Zirafi

Sud chiama Nord

Giuseppe Alfano, Angela Arrigo, Vincenza Avanzato, Erika Battaglia, Maria Buscemi, Ignazio Bonsignore, Melchiorre Caci, Giuseppe Cammarata, Antonella De Caro, Giuseppe De Cristofaro, Gaetano Federico, Massimo Ficarra, Kathrine Giordano, Giuseppe Liotta, Carmela Mancuso, Maurizio Mancuso, Angela Ricotta, Antonella Ritrovato, Giuseppe Sanfilippo, Giovanna Tardino, Fabio Todaro, Vincenzo Vedda, Alessio Vetri, Angela Maria Zirafi.

- Liste per Angelo Balsamo

Noi

Giuseppe Buscemi, Francesco Lombardo, Elio De Caro, Salvatore Di Carlo, Gaetano Greco Polito, Saverio Iannello, Giovanni Incatasciato, Virgilio Lauria, Luigi Lanza, Gianluca Lo Bracco, Gaetano Manuello, Mario Parisi, Luigi Rinascente, Giuseppe Schembri, Paolo Sottile, Giseppina Todaro, Benedetta La Placa, Vincenza Russotto, Donatella Italiano, Elena Petraroli, Maria Galanti, Angela La Greca, Maria Concetta Puzzo, Anna Triglia.

Insieme per Licata

Carmelo Caico, Gianluca Ciotta, Francesco Circo, Angelo Curella, Riccardo Florio, Salvatore Gambino, Luigi Lauricella, Alessio Munda, Gaspare Damanti, Vincenzo Sferrazza, Paolo Todaro, Alessandro Vitali, Vincenzo Lana, Giuseppina Vicari, Arianna Consagra, Carmelinda Peritore, Carmela Vedda, Rosalia Schifano, Rosa Scrimali, Gloria Pisciotta, Giada Perez, Carmelinda Callea, Domenica Bonfissuto, Salvatore Scerra.

Forza Licata

Cristoforo Antona, Andrea Burgio, Angelo Caico, Rosario Cosentino, Emanuele Cammarata, Luca Indaco, Ignazio Incorvaia, Tony Rocchetta, Salvatore Nicolosi, Salvatore Saporito, Vincenzo Sferrazza, Giovanni Spiteri, Giuseppe Licata, Roberto Lazzaro, Annalisa Grillo, Stefania Rolla, Maria Sitibondo, Manuela Cascino, Maria Antonietta Arena, Cinzia Carfì, Vincenza Morello, Giuseppina Ferranti, Maria Criscione, Angela Cusumano.

Lega Salvini Premier

Concetta Alabiso, Rossella Bugiada, Savio Burgio, Giada Cannizzaro, Silvana Cantavenera, Vincenzo Cuttaia, Angelo Di Paola, Elia Di Prima, Rosanna Farruggia, Giuseppe Federico, Elvira Gargiulo, Roberta Generoso, Ignazio Graci, Vincenzo Graci, Carmelo Marotta, Giulia Milazzo, Gerardo Morello, Daniela Mulè, Jenna Ortega, Maria Platamone, Sharon Russo, Bernardo Scrimali, Angelo Vittorioso, Giada Volpe.

Fratelli D’Italia

Angelo Antona, Livia Bellavia, Gaetano Bonvissuto, Piero Cagnino, Antonino Cannistraro, Giacomo Cicatello, Elvira Corvo, Giacomo D’Andrea, Roberta De Marco, Stefania Graci, Annalisa Lauria, Lavinia Licata, Calogero La Greca, Miriam Magliarisi, Giuseppe Mancuso, Tanino Molinaro, Francesco Moscato, Veronica Navobi Porrello, Piero Santoro, Salvatore Sciumè, Eleonora Scrimali, Angela Vedda, Matteo Zappulla.

Forza Italia

Michelangelo Alongi, Giovanna Amato, Salvatore Bonetta, Alessia Cacciatore, Teresa Cafà, Carmelo Canta, Clara Consagra, Bernardo Deoma, Gabriella Di Franco, Francesco Galanti, Angelo Incorvaia, Rosa Alba La Greca, Rosaria Marchiafava, Angelo Milazzo, Angelo Ripellino, Angela Urso, Antonio Vecchio, Dalila Zagarrigo.

