Palermo, una raccolta fondi per l'ospedale dei Bambini: donati 72mila euro

Una raccolta fondi con l’acquisto di manufatti artigianali ha permesso all’azienda Conad di donare 72 mila euro all’ospedale dei Bambini dell’Arnas Civico di Palermo. La somma devoluta servirà all’acquisto di uno strumento o un’apparecchiatura medica o comunque qualcosa che possa aiutare i bambini ricoverati.

“Questa iniziativa ci ha visti coinvolti per il secondo anno – spiega Riccardo Catania, direttore operativo Area Sicilia di Pac 2000A divisione Sicilia, una delle aziende del gruppo Conad - anche se anche negli anni precedenti avevamo partecipato in altra maniera. Per la seconda volta abbiamo messo in atto quest’azione di solidarietà. Siamo felici di dare una mano ai bambini che hanno bisogno. Ringraziamo non solo i nostri clienti che hanno contribuito insieme a noi a produrre questo risultato ma anche e sopratutto i medici e tutta la direzione dell’ospedale dei Bambini per l’opera meritoria che svolgono ogni giorno. Questa donazione – continua Catania – è l’esito di una raccolta che è stata condotta dai nostri supermercati attraverso la vendita di oggetti realizzati a mano da alcuni artigiani locali. Circa 150 mila nostri clienti siciliani li hanno acquistati, sopratutto durante il periodo natalizio e il ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza. Sarà la direzione dell’ospedale a scegliere come investire questa somma”.

A ringraziare per la donazione è in prima persona il direttore generale dell’Arnas Civico, Roberto Colletti: “Siamo sempre affascinati dalle attività di volontariato – dice il direttore -. Tante persone utilizzano il loro tempo per il bene degli altri e per noi questo è un grande insegnamento, una sfida a cercare di migliorare sempre di più l’offerta sanitaria. Non è la prima volta che Conad ci da una mano creando una grande catena di aiuti per i nostri bambini”.

Ma le buone notizie non si fermano qui. Il presidente della giunta regionale Renato Schifani si era recato all’ospedale dei Bambini qualche mese fa per una visita privata. In quell’occasione gli era stato fatto notare che un’opera era rimasta incompiuta: il centro di eccellenza materno – infantile. “Si tratta di un nuovo polo pediatrico che poi sarebbe anche l’unico ospedale antisismico della città – continua Colletti - Quel giorno il presidente Schifani disse che si sarebbe impegnato a finanziarlo e nel giro di poco tempo in giunta regionale è stato stanziato un finanziamento di 169 milioni di euro per la costruzione di un bacino che servirà il Mediterraneo. Si prevedono creazioni di strutture all’avanguardia quali cardiochirurgie e neurochirurgie pediatriche, ovvero tutte quelle strutture che oggi portano molti a fare i viaggi della speranza. In temi ragionevolmente brevi, ovvero 4 anni di lavoro e uno per il progetto esecutivo, avremo un nuovo polo pediatrico di notevole importanza. Nel frattempo abbiamo ricevuto un finanziamento di 13 milioni di euro per completare l’opera di miglioramento della struttura”.

A ringraziare i responsabili Conad anche il direttore medico dell’ospedale dei Bambini, Desirè Farinella: “Come destinare questa donazione deciderà la direzione strategica – commenta - Verrà sicuramente utilizzata per qualcosa che serve ai bambini e alle mamme. L’ospedale dei bambini ha festeggiato recentemente i 140 anni dalla fondazione. Siamo un riferimento per i bambini affetti da patologie acute e croniche in tutta la Sicilia. Questi gesti di solidarietà ci rendono particolarmente orgogliosi e lavoriamo sempre al meglio per i nostri bambini”.

