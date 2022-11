Palermo-Venezia, le probabili formazioni: Corini punta sullo zoccolo duro

Si avvicina il match tra Palermo e Venezia, valido per la 14^ giornata del campionato di Serie B. In palio tre punti fondamentali in chiave salvezza. Corini non cambierà lo zoccolo duro che gli ha permesso di ottenere 8 punti nelle ultime 5 partite, grazie ai due pareggi e alle due vittorie ottenute, prima del flop di Cosenza. Dunque in porta giocherà ancora Pigliacelli, mentre in difesa si dovrà fare di necessità virtù tra infortuni e squalifiche. A destra giocherà Mateju nella solita linea a 4, mentre al centro saranno Nedelcearu e Bettella a collaborare. Quest’ultimo, prende il posto di Marconi squalificato. A sinistra dovrebbe rientrare dal primo minuto Marco Sala, che era rimasto fuori per infortunio. Improbabile l’impiego di Devetak e Crivello. Ancora ai box Accardi, che in questo campionato deve ancora mettere minuti sulle gambe. A centrocampo, Corini si affiderà ai soliti tre. Vertice basso Gomes, ormai titolare inamovibile di questa squadra, con Segre e Broh mezzali di sinistra e destra.

In attacco pochi dubbi: Brunori sarà il terminale offensivo, mentre Di Mariano e Valente gli esterni dell’ormai collaudato attacco a tre. L’allenatore bresciano, ha provato in allenamento anche il 3-5-2, non cambiando comunque gli interpreti. A tutta fascia potrebbero giocare Sala e Valente, mentre i tre centrali sarebbero Bettella, Nedelcearu e Mateju. In ipotesi da adottare forse in corso d’opera. È difficile infatti che il “Genio” cambi il suo modulo standard. Di seguito le probabili formazioni di Palermo e Venezia:

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Sala, Bettella, Nedelcearu, Mateju; Segre, Gomes, Broh; Di Mariano, Brunori, Valente. Allenatore: Corini

Venezia (3-5-2): Joronen; Wiśniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano, Črnigoj, Busio, Andersen, Zabala; Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli

