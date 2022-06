Savarino: dal governo regionale 24 milioni per la riqualificazione di Ravanusa

«Ringrazio il Presidente Musumeci e l’assessore Falcone per aver individuato la somma di 24 milioni di euro da destinare alla riqualificazione urbana di Ravanusa, colpita dalla tragedia dell’11 dicembre scorso». Ad annunciarlo Giusi Savarino (DiventeràBellissima), originaria proprio di Ravanusa, che si era fatta promotrice di un emendamento approvato subito dall’Ars, che già nella settimana successiva aveva riservato al Comune un milione di euro per gestire le emergenze. «Ravanusa - aggiunge - è sempre stata attenzionata ai massimi livelli dalla regione siciliana, protezione civile, fondi per le emergenze, rimborso affitto per gli sfollati, il Presidente Musumeci che con me ha visitato i luoghi, aveva preso l’impegno che avrebbe recuperato i fondi per dare risposte definitive a Ravanusa e alle vittime colpite non solo dal lutto, ma anche dall’impossibilità di riavere la propria casa. Oggi arriva la conferma alle mie richieste e alle nostre speranze, si è destinata una considerevole somma, 24 milioni di euro per Ravanusa, che non solo darà risposte concrete ma, se ben usate, cambierà volto al nostro paese». Savarino conclude con un appello: «Chiedo al Presidente Musumeci, di ascoltare il comitato delle vittime della tragedia e di valutare l’opportunità di istituire un tavolo tecnico di supporto all’amministrazione comunale, affinché queste ingenti somme vengano gestite con il massimo coinvolgimento della comunità ravanusana».

