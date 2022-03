Cede il manto stradale, chiusa al transito via Cavour a Licata

Istituito il divieto di transito veicolare in via Cavour, nel tratto compreso tra la via Gaetano De Pasquali ed il civico 43 della stessa via Cavour, a causa del cedimento del manto stradale. A renderlo noto, con ordinanza n° 57 del 1° marzo 2022, è Giovanna Incorvaia, responsabile della P.O. del Dipartimento 4 Polizia Municipale. Il servizio manutenzione del Dipartimento 2 Area Tecnica avrà il compito di segnalare e di mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento del manto stradale.

© Riproduzione riservata