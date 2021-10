Champions League: dove vedere in tv le partite della terza giornata di Juventus, Atalanta, Inter e Milan

Torna in campo la Champions League, dopo il turno di tre settimane fa. Come sempre, una due giorni intensa di partite. Otto le partite che verranno giocate martedì e altrettante mercoledì per il terzo turno. Le italiane di scena: Juventus, Atalanta, Inter e Milan, sono alla ricerca della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Le partite delle italiane in diretta tv di martedì 19 ottobre

21:00 – Porto-Milan: Sky, Now Tv, Canale 5 e Mediaset Infinity

21:00 – Inter-Sheriff: Sky, Now Tv e Mediaset Infinity

Le partite delle italiane in diretta tv di mercoledì 20 ottobre

21:00 – Manchester United-Atalanta: Sky, Now Tv e Mediaset Infinity

21:00 – Zenit-Juventus: Amazon Prime Video

© Riproduzione riservata