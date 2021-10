Troppi disagi, stop alla pedonalizzazione di Mondello

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in accordo con l’assessore Giusto Catania, ha deciso "a seguito delle criticità registrate nella borgata di Mondello causate dalle avverse condizioni meteorologiche, di anticipare a oggi la conclusione dell’ordinanza relativa alla pedonalizzazione di Mondello, prevista inizialmente per il 31 ottobre - si legge in una nota -. L’ordinanza rientrerà in vigore a partire dall’1 aprile 2022. Il nuovo provvedimento sarà emanato nelle prossime ore".

