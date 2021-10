Volontariato, Introini vicepresidente del Centro Pio La Torre

Loredana Introini è stata eletta vicepresidente del Centro Studi Pio La Torre. La nomina è avvenuta ieri, nel corso dell'ultima assemblea dei soci. Introini, dal 2018 componente del comitato scientifico del centro, affiancherà gli altri due vicepresidenti del Pio La Torre, Rita Barbera e Franco Garufi, con deleghe specifiche sulla progettazione. Un contributo particolarmente prezioso quest'anno, nel corso del quale ricorrono il quarantesimo anniversario dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario di Salvo e i 16 anni del progetto educativo antimafia e antiviolenza portato avanti con centinaia di scuole da Nord a Sud Italia, in linea con i percorsi Miur di educazione civica.

Loredana Introini è consulente strategico e per la progettazione nelle organizzazioni no-profit, settore in cui opera dal 1999. Dal 1999 al 2017 è stata impegnata nell'organizzazione della Fondazione Falcone con il ruolo di Executive manager, coordinando la realizzazione delle iniziative nazionali ed internazionali. Laureata in Economia aziendale, ha successivamente conseguito un MBA e un master in diritto comparato europeo e successivamente uno in cooperazione internazionale, curando diversi progetti nel settore sociale. Dopo aver vinto la partecipazione al “Global Ambassador Program”, è parte, dal 2017, del network “Vital Voice”, organizzazione americana internazionale che unisce donne di tutto il mondo impegnate nella gestione di enti profit e no profit.

