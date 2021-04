L'oroscopo di Barbanera di domani, 16 aprile 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Configurazione celeste costruttiva, ma spendacciona. Nell’attività investite una fortuna, ma il risultato sui tempi lunghi vi darà riscontri e ragione.

Toro. 21/4 – 20/5

Finito il lavoro potete passeggiare pigramente nel parco. Il ritmo lento e il contatto con la natura sgombrano la testa e ritemprano lo spirito.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mettete all’angolo la malinconia e preparatevi a vivere emozionanti sorprese. Facce e luoghi nuovi saranno un balsamo per l’umore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Coltivate pensieri positivi. Regalatevi un breve stacco o qualcosa che desiderate da tanto, apritevi all’esterno, divertitevi. Non rimanete in casa.

Leone. 23/7 – 23/8

Non siete convinti di come sta andando una situazione? Vivete di più alla giornata: spingerla dove desiderate potrebbe complicarvi la vita.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un senso di insoddisfazione alimenta voglie di evasione. Di occasioni ne troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se siete pieni di lavoro, evadete dal solito tran tran. Un contatto ravvicinato con speranze e desideri vi darà la dritta di cui avete bisogno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

È l’amore a darvi del filo da torcere. Quel Cupido che ha i suoi tempi e i suoi modi che non si possono forzare ed è necessario imparare...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avete investito troppo in un progetto azzardato? In famiglia non fanno che ripetervelo, ma se siete certi della riuscita, andate avanti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Notizie, inviti e nuove esperienze vi rendono dinamici. Incoraggiate il bisogno di muovervi. Acquisti in libreria. Sorriso a prova di bomba.

Pesci. 20/2 – 20/3

Insieme alla Luna in Gemelli, qualche rimpianto viene a galla. Animo! Quelle che ai vostri occhi sembrano occasioni perse, forse sono pericoli scampati.

