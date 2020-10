Grande Fratello Vip, eliminata Franceska: come è andata la settima puntata

La settima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Franceska. In nomination, invece, sono andati Myriam Catania, Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta.

Una puntata ricca di emozioni per i concorrenti del reality. Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una lettera da Flavio Briatore, mentre Adua Dal Vesco e Massimiliano Morra hanno ammesso che la loro storia non è mai esistita.

Sin dal loro primo incontro nella Casa, il rapporto tra Adua e Massimiliano è stato molto teso. Signorini ha quindi chiamato tutti i diretti interessati a esprimere la propria verità. Massimiliano e Adua ammettono di essersi prestati per fingere di avere una relazione che non è mai esistita.

Intanto Elisabetta Gregoraci, forse sulla spinta delle dure parole dell'ex Briatore della scorsa volta, sembra aver fatto marcia indietro con Pierpaolo. Chiamata nella stanza dei led, alla Gregoraci viene letta la lettera riappacificatrice che Flavio Briatore le ha scritto. Parole molto apprezzate da Elisabetta.

Mente l'amore tra Dayane e Francesco sembra non decollare, Tommaso Zorzi riceve una sorpresa. Chiamato nella stanza dei led parla della sua storia e del rapporto con il papà. Tommaso non riesce più a trattenere le lacrime e parlando della madre si commuove mentre in sottofondo improvvisamente si apre il collegamento telefonico lei.

Gli immuni alla nomination di questa settimana sono Elisabetta, Francesco, Enock, Pierpaolo e Andrea.

© Riproduzione riservata