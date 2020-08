Lukaku trascina l'Inter in semifinale di Europa League: battuto il Bayer Leverkusen

Romelu Lukaku e Nicolò Barella portano l’Inter in semifinale di Europa League superando per 2 a 1 il Bayer Leverkusen battuto nei quarti di finale a Dusseldorf.

Per la squadra di Antonio Conte, tre volte vincitrice, ha segnato prima Barella dal limite dell’area al 15esimo, e sei minuiti più tardi è venutop il raddoppio di Lukaku.

Kai Havertz ha ridotto lo svantaggio in quella che forse è la sua ultima partita con il Leverkusen: un gol ben lavorato, ma inutile al 25esimo dopo uno scambio con il connazionale Kevin Volland. L'Inter affronterà i campioni ucraini dello Shakhtar Donetsk o gli svizzeri del Basilea lunedì prossimo a Dusseldorf per un posto in finale il 21 agosto.

