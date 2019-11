Black Friday 2019, i prodotti più desiderati: sconti da Amazon ai negozi sotto casa

La caccia all'affare da mettere a segno nel giorno del Black Friday 2019 è già iniziata. Tra chi comprerà direttamente in negozio e chi si affiderà alle piattaforme online tipo Amazon, sono milioni in tutto il mondo che acquisteranno il prossimo 29 novembre.

Come detto, gli sconti potranno essere riservati anche qualche giorno prima o dopo il venerdì nero o addirittura per l'intera settimana e già Idealo, il portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, ha svelato alcuni dati.

Iniziamo dagli oggetti più desiderati o meglio, quelli che si presume verranno più richiesti. Idealo sostiene che analizzando i dieci prodotti più popolari a fine Ottobre 2019 è possibile ipotizzare che saranno proprio questi articoli, tra gli altri, a suscitare l’attenzione dei consumatori italiani durante il Black Friday 2019.

In testa apparecchi elettronici, da Play Station a videogiochi del momento, da smartphone ad aspirapolveri, non manca l'abbigliamento, in particolare scarpe. Così come per il 2018, è possibile dunque ipotizzare che gli utenti andranno alla ricerca di offerte con uno sconto medio del -12,5%, con punte sino al -20% per categorie come smartwatch, aspirapolvere e obiettivi fotografici.

Tra le categorie merceologiche le cui ricerche giornaliere online sono maggiormente aumentate, ci sono le casse altoparlanti (+363,9%), gli orologi sportivi (+152,1%), l'aspirapolvere (+148,0%), il robot da cucina (+141,0%), il tablet (+119,8%) e i televisori (+108,7%).

Idealo sottolinea che nel corso dell’appuntamento del 2018 le ricerche online sono aumentate del +47,6% rispetto alle quattro settimane prima e gli acquisti, rispetto al Black Friday 2017 sono cresciuti. C'è da credere che anche quest'anno le compere aumenteranno.

