Sorpreso in auto con dosi di cocaina pronte per lo spaccio: arrestato a Palermo

Un 59enne Francesco Paolo Grano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Una pattuglia del nucleo “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato la presenza in via Dante, all’altezza di Via Re Federico, la presenza sospetta di un uomo che, appena ha visto i poliziotti, ha affrettato il passo nel tentativo di salire presto nella sua autovettura.

Gli agenti hanno bloccato la vettura all'interno della quale sono state trovate, nascoste in una bocchetta dell’aria condizionata, dieci dosi di “cocaina” confezionate in bustine, pronte per essere vendute. All’interno dell’abitazione dell’uomo, presso cui gli agenti hanno successivamente effettuato una perquisizione, è stato invece trovato materiale per il confezionamento e il “taglio” dello stupefacente, oltre che una bilancia elettronica.

Il materiale e la droga sono stati sequestrati e il 59enne palermitano arrestato.

© Riproduzione riservata