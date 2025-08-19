In Parlamento un tavolo bipartisan per la sterzata

Auspicare un tavolo per la pace bipartisan nel parlamento italiano è davvero un’ingenuità, un velleitarismo da anime belle? Può darsi. E però sfogliando i giornali italiani, qualche dubbio viene fuori, anzi sorge perfino la necessità di attivare quel che gli antichi definivano il «concordia discors», ossia un’armonizzazione il più estesa possibile delle posizioni divergenti in campo, escludendo quelle estreme, inconciliabili. Come coloro, ad esempio, che rimangono ancora scettici sul fatto che a Gaza il governo israeliano, oltre al piombo sulla popolazione, sta infliggendo dolosamente una carestia senza precedenti. E ciò, nonostante centinaia di migliaia di cittadini israeliani in piazza lo abbiamo denunciato in grandi manifestazioni. Ecco, chi nega quel che sta accadendo a Gaza, sarebbe meglio che non avesse alcun peso nella politica estera italiana. Ancora, coloro che considerano i leader europei che affiancano Zelensky nell’incontro con Trump, come riuniti in un «corteo funebre», perché ritengono che l’unica soluzione per fermare l’invasione russa sia arrendersi, forse non dovrebbero mai avere voce in capitolo quando si disegna il futuro geo-politico del nostro paese. E invece questo tipo di posizioni pesano, eccome, nella politica italiana, tarpandone spesso le ali, nell’uno e nell’altro schieramento. Rassegnarsi, allora? Anche no. Molto meglio battersi, con tutta l’ingenuità possibile, per un Ucraina democratica che rispetti al contempo le minoranze russe, scegliendo comunque da sé il suo destino. E battersi per interrompere il massacro orrendo di Gaza, fermando il governo israeliano e, al contempo, cominciando ad attuare le parole d’ordine «due popoli due stati» per assicurare pace e sicurezza a palestinesi e israeliani. Basterebbe già un’intesa larga, in parlamento, su questi, essenziali, caposaldi, per rendere più forte e credibile la politica estera italiana. D’altro canto, l’Azione cattolica nel giugno scorso ha proposto suggestivamente l’istituzione di un Ministero della pace, per smentire la credenza millenaria espressa dalla massima «se vuoi la pace prepara la guerra». Preziosa per lo spirito profetico che la anima, tale proposta però oggi non ci farebbe sconfiggere la legge del più forte che oggi è tornata a insidiare la pace: e finché ci sarà «il più debole» che la subisce occorrerà usare la forza necessaria per difenderlo. Con gli strumenti di partecipazione parlamentare che già abbiamo si può fare tanto. Basta provarci.