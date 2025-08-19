Gli italiani vogliono che la guerra li lasci in pace

Come reagiscono gli italiani alla crescente instabilità mondiale? Una recente indagine del Censis sulla percezione della guerra e del riarmo fotografa un Paese impreparato, non solo militarmente, ma anche psicologicamente e per molti versi ancora «immerso in una sorta di anomalia storica, che lo porta a considerare la pace una condizione naturale e permanente».
Sul piano internazionale, gli italiani continuano a fare conto su un sistema di alleanze, ma con la fiducia calante; complice la recente manovra sui dazi, un quarto della popolazione considera persino gli Usa una potenziale minaccia. In parallelo, cresce il favore per una difesa europea unificata: sei cittadini su dieci vorrebbero un esercito comune dell’Ue, con armamenti condivisi e comando integrato, ma sembrano trascurare quanto sarebbe problematico conciliare le diverse strategie militari di 27 Stati europei.
La visione neutralistica resta comunque prevalente. Nel conflitto tra Russia e Ucraina, solo il 33% degli italiani sosterrebbe la coalizione pro-Kiev; il 67% preferirebbe non schierarsi. Stessa dinamica nel conflitto israelo-palestinese; il 70% sarebbe propenso a una posizione neutrale, con un lieve favore per la causa palestinese. È un atteggiamento che va letto con pragmatismo ma che rivela anche una contraddizione; la «neutralità, infatti, può diventare vulnerabilità in un contesto di alleanze fluide e di interessi divergenti». Se, ad esempio, un’infrastruttura energetica italiana - come un metanodotto - venisse sabotata, l’agognata neutralità salverebbe il Paese dalle conseguenze?
Quanto, poi, al riarmo solo un quarto della popolazione italiana lo considera un deterrente efficace; non sorprende, quindi, che la spesa per la difesa del nostro Paese si attesti tra le più basse tra gli alleati Nato: 586 dollari pro capite in Italia, contro i 2.440 negli Stati Uniti, i 1.138 nel Regno Unito, i 1.009 in Francia e persino i 686 della «piccola» Grecia.
Intanto l’industria bellica italiana cresce: nel 2024 le esportazioni di armamenti da parte del nostro Paese sono aumentate sensibilmente fino a sfiorare gli otto miliardi di euro, con le società Leonardo e Fincantieri a rappresentarne circa la metà.
Nella percezione che gli Italiani hanno della guerra, il vero nodo, sottolinea il Censis, è culturale. Il lungo dopoguerra ha alimentato l’illusione di un’Europa immune dai conflitti, protetta da alleanze stabili e da una pace data sempre per scontata; e dire che, dalla caduta del muro di Berlino ai nostri giorni, i conflitti armati nel mondo sono più che raddoppiati. Viene fuori un quadro, quindi, che induce a interrogarsi sulla capacità reale di prevenire o fronteggiare scenari di crisi.
Nel dibattito italiano prevale una forma di disarmo simbolico che porta a delegare la difesa a forze esterne come, ad esempio, è accaduto con gli Usa per decenni. Ma oggi la forza militare è tornata a essere il linguaggio dominante e la sicurezza una priorità politica e strategica. In questo scenario l’Italia resta ancorata a un neutralismo autoreferenziale, una «fabbrica dell’innocenza», come la definisce il Censis, che continua a pensare la guerra come una decisione voluta e non come un evento che può bussare alla porta anche quando lo si ignora.
La guerra, insomma, non si esorcizza semplicemente rifiutandola.
Caricamento commenti
Commenta la notizia