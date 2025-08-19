Gli italiani vogliono che la guerra li lasci in pace

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Come reagiscono gli italiani alla crescente instabilità mondiale? Una recente indagine del Censis sulla percezione della guerra e del riarmo fotografa un Paese impreparato, non solo militarmente, ma anche psicologicamente e per molti versi ancora «immerso in una sorta di anomalia storica, che lo porta a considerare la pace una condizione naturale e permanente».
Sul piano internazionale, gli italiani continuano a fare conto su un sistema di alleanze, ma con la fiducia calante; complice la recente manovra sui dazi, un quarto della popolazione considera persino gli Usa una potenziale minaccia. In parallelo, cresce il favore per una difesa europea unificata: sei cittadini su dieci vorrebbero un esercito comune dell’Ue, con armamenti condivisi e comando integrato, ma sembrano trascurare quanto sarebbe problematico conciliare le diverse strategie militari di 27 Stati europei.

La visione neutralistica resta comunque prevalente. Nel conflitto tra Russia e Ucraina, solo il 33% degli italiani sosterrebbe la coalizione pro-Kiev; il 67% preferirebbe non schierarsi. Stessa dinamica nel conflitto israelo-palestinese; il 70% sarebbe propenso a una posizione neutrale, con un lieve favore per la causa palestinese. È un atteggiamento che va letto con pragmatismo ma che rivela anche una contraddizione; la «neutralità, infatti, può diventare vulnerabilità in un contesto di alleanze fluide e di interessi divergenti». Se, ad esempio, un’infrastruttura energetica italiana - come un metanodotto - venisse sabotata, l’agognata neutralità salverebbe il Paese dalle conseguenze?

Quanto, poi, al riarmo solo un quarto della popolazione italiana lo considera un deterrente efficace; non sorprende, quindi, che la spesa per la difesa del nostro Paese si attesti tra le più basse tra gli alleati Nato: 586 dollari pro capite in Italia, contro i 2.440 negli Stati Uniti, i 1.138 nel Regno Unito, i 1.009 in Francia e persino i 686 della «piccola» Grecia.
Intanto l’industria bellica italiana cresce: nel 2024 le esportazioni di armamenti da parte del nostro Paese sono aumentate sensibilmente fino a sfiorare gli otto miliardi di euro, con le società Leonardo e Fincantieri a rappresentarne circa la metà.

Nella percezione che gli Italiani hanno della guerra, il vero nodo, sottolinea il Censis, è culturale. Il lungo dopoguerra ha alimentato l’illusione di un’Europa immune dai conflitti, protetta da alleanze stabili e da una pace data sempre per scontata; e dire che, dalla caduta del muro di Berlino ai nostri giorni, i conflitti armati nel mondo sono più che raddoppiati. Viene fuori un quadro, quindi, che induce a interrogarsi sulla capacità reale di prevenire o fronteggiare scenari di crisi.

Nel dibattito italiano prevale una forma di disarmo simbolico che porta a delegare la difesa a forze esterne come, ad esempio, è accaduto con gli Usa per decenni. Ma oggi la forza militare è tornata a essere il linguaggio dominante e la sicurezza una priorità politica e strategica. In questo scenario l’Italia resta ancorata a un neutralismo autoreferenziale, una «fabbrica dell’innocenza», come la definisce il Censis, che continua a pensare la guerra come una decisione voluta e non come un evento che può bussare alla porta anche quando lo si ignora.
La guerra, insomma, non si esorcizza semplicemente rifiutandola.

