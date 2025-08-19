Gli italiani vogliono che la guerra li lasci in pace

Come reagiscono gli italiani alla crescente instabilità mondiale? Una recente indagine del Censis sulla percezione della guerra e del riarmo fotografa un Paese impreparato, non solo militarmente, ma anche psicologicamente e per molti versi ancora «immerso in una sorta di anomalia storica, che lo porta a considerare la pace una condizione naturale e permanente».

Sul piano internazionale, gli italiani continuano a fare conto su un sistema di alleanze, ma con la fiducia calante; complice la recente manovra sui dazi, un quarto della popolazione considera persino gli Usa una potenziale minaccia. In parallelo, cresce il favore per una difesa europea unificata: sei cittadini su dieci vorrebbero un esercito comune dell’Ue, con armamenti condivisi e comando integrato, ma sembrano trascurare quanto sarebbe problematico conciliare le diverse strategie militari di 27 Stati europei.

La visione neutralistica resta comunque prevalente. Nel conflitto tra Russia e Ucraina, solo il 33% degli italiani sosterrebbe la coalizione pro-Kiev; il 67% preferirebbe non schierarsi. Stessa dinamica nel conflitto israelo-palestinese; il 70% sarebbe propenso a una posizione neutrale, con un lieve favore per la causa palestinese. È un atteggiamento che va letto con pragmatismo ma che rivela anche una contraddizione; la «neutralità, infatti, può diventare vulnerabilità in un contesto di alleanze fluide e di interessi divergenti». Se, ad esempio, un’infrastruttura energetica italiana - come un metanodotto - venisse sabotata, l’agognata neutralità salverebbe il Paese dalle conseguenze?