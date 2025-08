La bomba atomica 80 anni fa, la storia non ha sciolto i dubbi

Il 6 agosto di ottant’anni fa, il bombardiere americano Enola Gay sganciava il primo ordigno nucleare sulla città giapponese di Hiroshima, distruggendola in pochi minuti e uccidendo 80 mila persone. Il bilancio delle vittime, nel tempo, si sarebbe raddoppiato a causa delle micidiali radiazioni sprigionate dall’esplosione. Stessa sorte toccò, tre giorni dopo, a Nagasaki, sicché i morti complessivi del primo e finora unico bombardamento atomico sono stati più di 200 mila. Il presidente americano Truman, da poco succeduto a Roosevelt, giustificò tali azioni con la necessità di porre fine al più presto alla guerra, costringendo le autorità nipponiche alla resa incondizionata, firmata il 2 settembre successivo. Ma questa spiegazione non ha mai convinto del tutto gli storici, soprattutto non ha dissipato le angosciose domande, che hanno attraversato le generazioni avvicendatesi fino ad oggi.

Era proprio necessario utilizzare un’arma capace di incenerire in un colpo solo un numero così elevato di esseri umani? Il Giappone si arrese veramente per lo choc causato da quelle esplosioni? Gli USA intesero inviare pure un messaggio chiaro a Stalin, avvertendolo della loro potenza distruttiva? Tra tanti dubbi una sola certezza: con quella tragedia l’uomo si è reso conto, per la prima volta, di essere in grado non solo di annientare gli altri, ma anche se stesso.