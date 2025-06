Schierarsi per la pace

«Vi prego di comprendere senza giudicare, ma mai giustificare, l’origine dei comportamenti degli israeliani: la loro spietatezza contro i palestinesi è il frutto della paura in cui sono rimasti intrappolati dalla fine del loro Olocausto, la paura cioè di subire ancora uno sterminio»: pressappoco così si è espressa Francesca Albanese, relatrice all’Onu per la causa palestinese, durante la presentazione del suo libro tenutasi a Palermo.

Tanto più è sembrato significativo questo appello quanto più si pensi al senso generale del discorso: un’appassionata difesa del popolo palestinese e la condanna del “genocidio” in corso a Gaza.

Ora, è chiaro che siamo ormai in una situazione in cui nessuno riesce più a tollerare quell’orrendo massacro che prosegue imperterrito: poi ciascuno reagisce in vario modo, è vero, o protestando contro gli israeliani e i loro alleati, o sospendendo il proprio sguardo sulla realtà in attesa che finisca.

Fermo restando, però, che bisognerebbe utilizzare qualsiasi mezzo diplomatico per costringere Israele a un cessate il fuoco, come intendiamo costruire il nostro rapporto futuro con il popolo palestinese e quello israeliano?