Se il crimine è il frutto di un fallimento educativo

I recenti fatti di cronaca nera, che hanno visto ancora una volta i giovani nel ruolo di vittima e carnefice, ripropongono con urgenza e drammaticità la questione educativa come prioritaria e irrinunciabile. Quest’ultima, però, non può essere interamente a carico della scuola, cui spetta comunque un compito arduo e impegnativo, ma deve cominciare nella famiglia.

Devono essere innanzitutto i genitori a dedicare più tempo all’ascolto dei propri figli, rinunciando alla preconcetta apologia nei loro confronti, messa in atto da qualche decennio, che ha notevolmente diminuito il senso di responsabilità, del dovere e del sacrificio delle ultime generazioni.

Già i padri costituenti erano consapevoli dell’importanza che l’educazione ha nella vita di uno Stato, tanto che tale nozione figura in ben quattro articoli della nostra Legge fondamentale: 27-30-33-38. In particolare fu Aldo Moro, figlio di un ispettore scolastico e di un’insegnante, a mostrarsi molto sensibile verso questa tematica. Egli riteneva che, dopo una dittatura ventennale, l’Italia dovesse essere rieducata alla democrazia e per questo pensò da subito e concretizzò da Ministro della Pubblica Istruzione, all’insegnamento dell’educazione civica in tutte le scuole.