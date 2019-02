Auto: Sos sicurezza pneumatici, stop a gommisti abusivi

Su 749 controlli effettuati dalla polizia presso i gommisti di tutta Italia nel 2018, ben 166 (ovvero il 22%) sono risultati fuorilegge con ben 69 esercizi abusivi, ovvero non iscritti in Camera di Commercio come titolati ad esercitare la professione di gommista, pari al 9% del campione. In totale sono state elevate 280 sanzioni con 35 denunce all'Autorità Giudiziaria e 63 sequestri.

Questo il quadro allarmante presentato a Roma, nel corso di una conferenza stampa, da Giovanni Busacca, direttore del Servizio Polizia Stradale, durante un convegno su 'Pneumatici e sicurezza stradale'. Dati che preoccupano non solo la polizia ma anche le associazioni di categoria che, all'unisono, chiedono "che venga riformata e adattata alle nuove esigenze dell'evoluzione tecnologica la legge del 1992 che disciplina il sistema di autoriparazione. E' necessario definire programmi di formazione omogenei sul territorio nazionale per il responsabile tecnico, che contengano le corrette procedure e un elenco di attrezzature minimali da mantenere tarate. Se una corretta manutenzione del veicolo è l'elemento essenziale della sicurezza di tutti noi, un ruolo essenziale lo assume la legalità: il gommista dovrà investire in formazione e informazione ed attrezzature''.

Insomma una vera e propria sterzata per evitare spiacevoli sorprese, soprattutto in materia di sicurezza stradale, in una situazione che è strettamente correlata al corretto uso, montaggio e manutenzione degli pneumatici. "Non basta, infatti, produrre gomme nel rispetto di tutte le normative tecniche e giuridiche, aver acquistato le marche più note a garanzia di qualità del prodotto, aver scelto gomme omologate e adatte al proprio veicolo e al periodo stagionale - ha precisato Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma - ma è necessario poi prestare la massima attenzione al corretto montaggio e alla successiva manutenzione''.

A fargli eco anche Busacca, il quale sottolinea che ''i pericoli che derivano da una condotta sconsiderata ed illegale quale è quella del montare pneumatici non omologati o la pessima manutenzione degli stessi, impongono maggior attenzione e controlli sempre più serrati sui soggetti che operano in tutta la filiera. Mettersi alla guida con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi a quanto previsto dalla normativa, espone i conducenti ad un elevato rischio di incidenti stradali. La polizia stradale in questo è da sempre attiva attraverso un impegno a 360 gradi che va dalla formazione dei nostri operatori, alla prevenzione, ai controlli e alla repressione".

© Riproduzione riservata