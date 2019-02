Peste suina, Ue elimina restrizioni per Repubblica ceca

(ANSA) - BRUXELLES - Gli Stati membri Ue hanno approvato la proposta della Commissione europea di eliminare le restrizioni applicate alla Repubblica ceca a causa della peste suina africana. Si tratta del primo paese Ue che ha eradicato la malattia, endemica in Sardegna da 40 anni, nella forma arrivata nell'est Europa nel 2014, che ha colpito 8 Stati dell'Europa orientale e il Belgio. In Repubblica ceca non vengono identificati nuovi casi di peste suina dall'aprile 2018 e la Commissione ha proposto oggi agli Stati membri di eliminare tutte le restrizioni. La proposta è stata approvata da un voto in comitato.





