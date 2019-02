A Palazzo Vecchio arazzi di Cosimo I

FIRENZE - La serie di 20 arazzi con 'Storie di Giuseppe', voluta dal duca Cosimo I de' Medici e tessuta tra il 1545 e il 1553 su disegno di tre dei maggiori artisti dell'epoca, Agnolo Bronzino, Jacopo Pontormo e Francesco Salviati, torna in esposizione a Firenze nel luogo dove era stata pensata, il Salone de' Dugento di Palazzo Vecchio. La mostra, fino al 29 agosto 2021, nasce grazie a un accordo tra il segretario generale della Presidenza della Repubblica, il ministero dei Beni e delle attività culturali e il Comune di Firenze. I 20 arazzi saranno esposti a rotazione quattro alla volta. Il Salone de' Dugento entrerà così a far parte per i prossimi 3 anni del percorso museale di Palazzo Vecchio. I primi 4 arazzi esposti sono 'Il sogno dei manipoli', 'Giuseppe racconta il sogno del sole, della luna e delle stelle', 'Vendita di Giuseppe' e 'Lamento di Giacobbe'.

La mostra è visitabile su prenotazione (massimo 25 persone ogni 30 minuti). "E' un sogno che si avvera" ha commentato il sindaco Dario Nardella.



