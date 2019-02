Latte: Salvini, riconvocherò i pastori in settimana

"In settimana convocherò nuovamente i pastori al Viminale per dare una degna chiusura a questa vicenda". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini a margine di un convegno alla Luiss.

"Abbiamo la responsabilità di continuare a lavorare per chiudere la trattativa in modo giusto e restituire serenità ai pastori e alle loro famiglie, nonostante le evidenti criticità”. Lo afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare positivamente l’annuncio di Salvini. "Non ci si puo’ arrendere perchè in gioco – conclude Prandini – ci sono 12mila allevamenti della Sardegna dove pascolano 2,6 milioni di pecore, il 40% di quelle allevate in Italia, che producono quasi 3 milioni di quintali di latte destinato per il 60% alla produzione di pecorino romano (Dop)”.

