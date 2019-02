Calo di 2.100 vittime della strada in Ue abbassando di 1 km i limiti di velocità

La via per diminuire il numero di vittime sulle strade passa attraverso la riduzione dei limiti di velocità.

Mentre in Italia si discute l'innalzamento sulle autostrade da 130 a 150 km/h, in Europa un rapporto del Consiglio Europeo per la Sicurezza nei Trasporti (Etsc) sostiene che basterebbe abbassare di un chilometro il limite per ridurre le vittime di 2.100 unità l'anno sulle strade europee, dove ogni giorno perdono la vita 500 persone in incidenti stradali. Ma una riduzione più sostanziale, del 20%, si avrebbe introducendo su tutti i nuovi veicoli i sistemi intelligenza di assistenza alla velocità (Isa).

Ridurre quest'ultima, infatti, è particolarmente necessario se si pensa che, sempre in Europa, viaggia oltre i limiti sulle strade urbane dal 35% al 75% dei veicoli, sulle strade rurali dal 9% al 63%, e sulle autostrade dal 23% al 59%.

Speeding remains a significant problem in many European countries according to our new report, published ahead of an important vote in @EP_SingleMarket on Thursday on future mandatory in-vehicle safety technologies.https://t.co/1ZZPIq9fKG#LastNightTheEUSavedMyLife pic.twitter.com/LhllKkUNx2 — European Transport Safety Council (@ETSC_EU) February 18, 2019

Le infrazioni ai limiti prescritti, quindi, sono numerose e abbassare la velocità, secondo l'Etsc, è la 'via maestra' per ridurre le vittime. "Ogni settimana sulle strade europee perdono la vita 500 persone, e la velocità è il killer numero uno - ha spiegato Graziella Jost, direttore dei progetti dell'Etsc -. La cosa è semplice: se vogliamo ridurre il numero di vittime in incidenti stradali, dobbiamo ridurre la velocità dei veicoli. Al momento, l'Unione Europea ha l'opportunità di fare la differenza. Includere i sistemi di assistenza alla velocità su ogni nuovo veicolo potrebbe prevenire un quinto delle vittime".

Sicuri e credibili limiti di velocità, normative più severe, educazione stradale, veicoli che aiutano l'autista a rispettare i limiti, indicazioni stradali chiare sono tra le altre misure suggerite dall'Etsc per ridurre gli incidenti stradali nell'Ue. Uno strumento di effettivo controllo della velocità, ricorda il rapporto del Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti, si è inoltre rivelato l'attività di controllo 'mobile' della polizia, basato anche su rilevazioni della velocità. L'Etsc ricorda che in Europa alcuni dei Paesi con la migliore sicurezza sulle strade hanno i più bassi limiti di velocità sulle strade rurali. E' il caso della Svezia, dove il limite è di 70 chilometri orari e le vittime sono solo 27 per milione di abitanti, seguita dalla Norvegia (26), Svizzera (26), Danimarca (37), queste ultimi tre Paesi con il limite più alto, di 80 chilometri orari.

