Centinaio, al lavoro coi pastori sardi su 10 priorità

ROMA - Giornata clou nella complessa vicenda della crisi del latte ovino. A Mezzogiorno è convocato al ministero delle Politiche agricole il Tavolo di filiera sul Pecorino, che segue le precedenti tappe al Viminale e in Sardegna con la partecipazione del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, i vertici della Regione Sardegna, le delegazioni dei pastori sardi, l'industria di trasformazione casearia e le organizzazioni di rappresentanza agricola. Si lavora al Mipaaft anche a un decalogo di azioni prioritarie.

Per raggiungere una intesa, ricorda il ministro Centinaio, ''abbiamo proposto, insieme a Regione Sardegna e Banco di Sardegna, una serie di aiuti al settore del latte ovino, tra cui il ritiro del formaggio in eccedenza. Sul prezzo del latte ovino tuttavia, permane una differenza di otto centesimi al litro tra domanda e offerta, motivo della protesta in corso. Ed esiste un problema più grande - continua il ministro - in termini di rilancio del settore e di riforma della filiera''. In questo quadro, annuncia Centinaio. ''stiamo ragionando con i pastori sardi su un decalogo di iniziative, e su questo ci confronteremo oggi al Tavolo'' come annunciato dal ministro ospite stamani di Agorà su Rai 3.

© Riproduzione riservata