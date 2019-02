Voto di scambio a Termini Imerese, tra gli indagati anche Cordaro e Aricò

Salgono a trentasette gli indagati per voto di scambio a Termini Imerese. Tra questi ci sono anche l’assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro, dei Popolari e autonomisti, il capogruppo all’Ars di Diventerà bellissima, Alessandro Aricò, e il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta.

Il filone da cui è partita l’indagine della Procura e dei carabinieri della Compagnia di Termini Imerese, così come riporta Riccardo Arena in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, riguarda principalmente le regionali ma ci sono stati anche altri accertamenti, relativi soprattutto alle elezioni comunali di Termini, sfociati adesso in una maxi-proroga delle indagini preliminari.

